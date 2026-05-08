В Японии курсирует поезд для любителей кошек

В Японии по железной дороге курсирует необычный "кото-поезд", полностью оформленный в кошачьем стиле.

Как сообщает Day.Az, состав посвящен легендарной кошке Таме, которая стала настоящим символом станции Киши и спасла ее от закрытия.

История началась в 2007 году, когда кошку по кличке Тама официально назначили начальником станции Киши в японской префектуре Вакаяма. Необычное решение быстро привлекло внимание туристов со всей страны и превратило небольшую станцию в популярную достопримечательность.