https://news.day.az/unusual/1832940.html В Японии курсирует поезд для любителей кошек - ВИДЕО В Японии по железной дороге курсирует необычный "кото-поезд", полностью оформленный в кошачьем стиле. Как сообщает Day.Az, состав посвящен легендарной кошке Таме, которая стала настоящим символом станции Киши и спасла ее от закрытия.
В Японии курсирует поезд для любителей кошек - ВИДЕО
В Японии по железной дороге курсирует необычный "кото-поезд", полностью оформленный в кошачьем стиле.
Как сообщает Day.Az, состав посвящен легендарной кошке Таме, которая стала настоящим символом станции Киши и спасла ее от закрытия.
История началась в 2007 году, когда кошку по кличке Тама официально назначили начальником станции Киши в японской префектуре Вакаяма. Необычное решение быстро привлекло внимание туристов со всей страны и превратило небольшую станцию в популярную достопримечательность.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре