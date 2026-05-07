В Хачмазе у двух человек обнаружили около килограмма наркотиков
В Хачмазском районе сотрудники железнодорожной полиции обнаружили наркотики у двух человек.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы Министерство внутренних дел Азербайджана, в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Линейного отдела полиции Хачмаза Управления полиции на железнодорожном транспорте, были задержаны ранее судимые 59-летний С.Сираджов и 37-летний А.Гасанов.
У задержанных было обнаружено и изъято в общей сложности около 1 килограмма наркотического средства - марихуаны.
По факту проводится расследование.
