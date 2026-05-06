Аттракцион невиданной глупости на улицах Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Невозможно отрицать, что Ереван в дни саммита Европейского политического сообщества превратился в арену по-настоящему абсурдного политического театра. Причем главные роли в этом спектакле исполняют вовсе не европейские лидеры и даже не действующая власть Армении, а представители так называемой "реваншистской оппозиции", чьи заявления все больше напоминают демонстрацию коллективного интеллектуального сбоя.

Вот и имевшая место вчера акция протеста у президентской резиденции - это не борьба за национальные интересы, как пытаются представить ее организаторы. Это классический аттракцион невиданной глупости, причем с элементами самоуничтожения. Потому что протестуют эти люди, по сути, против единственного, что сегодня позволяет Армении сохранять хоть какое-то позитивное международное позиционирование - против ее образа как страны, стремящейся к демократии и европейским ценностям.

Логика страждущих, жаждущих и протестующих в одном лице проста и одновременно поразительна: если европейские лидеры не обсуждают в удобной для "реваншистов" форме те или иные спекулятивные вопросы, значит, саммит ЕПС - "имиджевый", армянская власть - "предательская", а Европа - "не та". То есть виноваты все, кроме самих авторов этой логики.

Особый шарм происходящему придала госпожа Метаксе Акопян. Эта дама, имя которой навевает мысли о греческом коньяке, позиционирует себя как "депутат" несуществующего образования - этакого плода воспаленного воображения карабахских сепаратистов и труппы "реваншистов". С таким же "успехом" мадам Акопян могла бы назвать себя "первой женщиной-космонавтом" несуществующего самообразования.

Но и без того ее претензии к европейским лидерам выглядят как попытка навязать миру повестку, в которой Европа обязана жить интересами узкой группы людей, застрявших в прошлом и категорически отказывающихся признавать реальность. Возмущение Метаксе Акопян тем, что на саммите ЕПС обсуждают экономику, энергетику и устойчивое развитие, а не исключительно повестку армянских "реваншистов", звучит особенно показательно.

Это, по сути, прямое признание: никакой стратегической повестки у этих людей нет. Есть только зацикленность на одном вопросе и ожидание, что весь мир должен вращаться вокруг него. Иными словами, перед нами труппа персонажей с заниженной политической и социальной ответственностью перед собственным же государством. Впрочем, это еще не все.

Настоящий апогей абсурда - это критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно ей, французский президент "не проявляет проармянского подхода", и это, по мнению мадам Акопян, уже является угрозой. Логика проста: если Франция не обслуживает ожидания конкретных армянских политических маргиналов, значит, она ведет себя неправильно. Эммануэль, Эммануэль, Эммануэль...

Нет, вы только вдумайтесь! В системе координат армянских "реваншистов" национальные интересы Франции, ее глобальная стратегия и реальные приоритеты просто не существуют. Есть только ожидания Метаксе и ей подобных. И если Эммануэль их не удовлетворил, значит, он зря занимает должность президента Франции. О-ля-ля, как говорят в таких случаях французы.

Впрочем, не отстает от мадам Акопян и зампред РПА Армен Ашотян, который решил добавить в этот хор абсурда свою "экспертную оценку", обвинив Никола Пашиняна в "пресмыкании перед белыми хозяевами". Нет, ну чья бы корова мычала! Человек, долгие годы демонстрировавший образцовые навыки политического пресмыкания внутри собственной, не имеющей более никакого авторитета в стране партии, тужится выступать в роли морального арбитра.

Поистине анекдотично звучат его претензии на эту роль с учетом того, что объектом его политического преклонения был Серж Саргсян, которого армянское общество и Никол Пашинян отправили в пешее эротическое путешествие. И Серж Азатович уверенно шагает в указанном направлении, не сбившись за эти годы с пути.

Впрочем, главная проблема здесь даже не в конкретных персонажах. Она состоит в том, что за всей этой риторикой просматривается очевидная тенденция: в Армении все еще есть те, кто выступает против выхода страны из самоизоляции, против нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений и даже против европейского вектора развития страны.

Соответственно, они выступают за закрепление за Арменией статуса форпоста России на Кавказе - причем не де-факто, а уже де-юре и навсегда. Именно поэтому их выкрутасы - это аттракцион невиданной глупости. Тот самый, где здравый смысл отключен, логика перевернута, а национальные интересы подменены обидами, иллюзиями, мифами и жаждой окончательной потери последних элементов государственности в пользу "старшего брата".