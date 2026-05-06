В одном из районов Баку ожидаются перебои со светом

В ряде жилых территорий Низаминского района Баку ожидаются временные перебои с электроэнергией.

Как передает Day.Az в ОАО "Азеришыг", 6 мая с 10:00 до 15:00 будут проводиться плановые ремонтные работы.

В связи с этим поэтапные ограничения подачи электроэнергии затронут территории, расположенные вокруг больницы треста "Азерсутикинти" на улице Шярг.

Отмечается, что после завершения работ качество электроснабжения будет улучшено.