Президент Ильхам Алиев: Италия является торговым партнером Азербайджана номер один

Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне. Состояние торговых связей тоже очень хорошее. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.