Президент Ильхам Алиев: Италия является торговым партнером Азербайджана номер один
Наши политические отношения находятся на самом высоком уровне. Состояние торговых связей тоже очень хорошее.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Глава государства отметил, что Италия является торговым партнером Азербайджана номер один.
