В Екатеринбурге запустили первого в России робота-автозаправщика

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Теперь водителю не нужно выходить из машины, роботизирлванный заправщик на АЗС самостоятельно открывает люк бензобака, вставляет пистолет, а после завершения заправки возвращает всё на место