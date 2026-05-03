https://news.day.az/world/1831971.html В Екатеринбурге запустили первого в России робота-автозаправщика - ВИДЕО В Екатеринбурге запустили первого в России робота-автозаправщика. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Теперь водителю не нужно выходить из машины, роботизирлванный заправщик на АЗС самостоятельно открывает люк бензобака, вставляет пистолет, а после завершения заправки возвращает всё на место
