В сети опубликовано первое видео удара «Хезболлы» по израильскому танку

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент поражения израильского танка Merkava Mk.4 с использованием FPV-дрона.

Как передает Day.Az, на кадрах беспилотный летательный аппарат, связанный с движением "Хезболла", врезается в установленную на танке антидронную защитную конструкцию. Однако она не смогла предотвратить последующий взрыв боекомплекта, что, как утверждается, привело к полному уничтожению боевой машины.

Сообщается, что ранее уже появлялись данные о поражении современных израильских танков, однако видеозапись с подтверждением подобного инцидента с применением FPV-дрона опубликована впервые.