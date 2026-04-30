Важное предупреждение в связи с товарами, отправляемыми по почте

При заказе или отправке через почтовые службы товаров, ввоз которых в страну запрещен либо допускается только на основании специального разрешения, необходимо строго соблюдать требования законодательства.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве информационно-коммуникационных технологий Азербайджана.

Отмечается, что к таким товарам относятся ветеринарные препараты, не прошедшие государственные испытания, не подтвержденные по безопасности и не зарегистрированные в установленном порядке пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества, семена без сертификатов соответствия и фитосанитарных документов, биологически активные добавки, продукты питания и корма, материалы и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, а также продукты животного происхождения.

Агентство информационно-коммуникационных технологий Азербайджана напомнило об этом пользователям почтовых услуг. Пользователям рекомендуется перед отправкой получить информацию о действующих правилах, ограничениях и необходимых документах в Агентство пищевой безопасности Азербайджана и у операторов почтовой связи.

Сообщается, что согласно статье 18 Закона Азербайджанской Республики "О почте", за вложение в почтовые отправления предметов, запрещенных к пересылке законодательством, а также за повреждение или порчу других отправлений из-за ненадлежащей упаковки, оператор почтовой связи и пользователь несут равную материальную ответственность.

Гражданам также напомнили, что товары данной категории могут быть задержаны и конфискованы соответствующими органами исполнительной власти.