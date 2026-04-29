В Лондоне мужчина с ножом напал на членов еврейской общины

В Лондоне мужчина с ножом ранил двух членов еврейской общины в районе Голдерс-Грин. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации еврейской охранной организации "Шомрим", злоумышленник бежал по улице и пытался ударить ножом местных жителей, пострадали два человека. Его задержали сотрудники организации, после чего прибыла полиция и применила в отношении подозреваемого электрошокер. Оба пострадавших - евреи, проживающие в Лондоне.

Мэр города Садик Хан назвал нападение отвратительным и заявил, что в обществе не должно быть места антисемитизму.

"Полиция Лондона усилила патрулирование в этом районе", - сообщил мэр.

Это не первое антисемитское нападение в Голдерс-Грине за последние месяцы. В марте там поджигали автомобили скорой помощи, принадлежащие еврейской общине.