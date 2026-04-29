Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении проблема - правительство Армении представило образец новых гражданских паспортов. Новые, биометрические паспорта будут сильно отличаться от старых. Технически новые паспорта станут отвечать международным требованиям, и у армянских авиакомпаний наконец закончатся связанные с этим проблемы.

Но армянскую оппозицию эти моменты совсем не интересуют. Главная забота оппонентов Никола Пашиняна - это исчезновение изображения находящейся на международно признанной территории Турции горы Агрыдаг, упорно называемой армянами "Араратом". Мало того, что корочка стала красной, то есть под цвет турецкого паспорта, истерят реваншисты еще из-за того, что законную армянскую гору Арагац поставили вместо "Арарата". Оппозиция возмущена до невозможности.

Недовольны и историки. Декан факультета истории и общественных наук Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна, историк Эдгар Ованнисян. По мнению историка, вызывает тревогу, что гора Арагац изображена как главный символ родины вместо "Арарата". Странный какой-то историк, однако. Тревожиться надо было, когда главным символом так называемой родины изображалась гора, находящаяся на международного признанной территории другого государства. А теперь все встало на свои места. И беспокоиться совершенно не о чем.

Ованнисян встревожен тем, что монастырь, который традиционно всегда изображался на фоне "Арарата", на страницах нового паспорта изображен с другого ракурса, и чужой горы, на которую претендует армянство, не видно. Историк считает, что надо совмещать понятия государства и "исторической родины". То есть не стоит так уж заморачиваться на реалиях, куда важнее держаться за надуманное прошлое, которое фактически уже лишило Армению настоящего и грозит лишить также будущего. Все должно оставаться, как было, считает Ованнисян.

Не менее серьезной "проблемой" армянский историк считает изображение карты реальной Армении, той самой, которую премьер-министр Пашинян носит даже на лацкане пиджака, уже не зная, как еще заставить свое зомбированное общество прекратить открывать рот на кусок чужого пирога.

И вот тут начинается самое интересное. Ованнисян считает, что на картах акцентируют внимание только те, у кого есть проблемы, приведя в пример Грузию и Азербайджан, которые всегда "включали" в карты свои оккупированные соседями территории. Азербайджан, говорит историк, "в свое время постоянно демонстрировал "н̶а̶г̶о̶р̶н̶ы̶й̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х" в контексте своих представлений об административно-территориальном делении". А Армении, считает декан Ованнисян, не стоит сейчас много говорить о картах, пока нет мирного договора. Понятно, что хочет сказать армянский "историк". И что тогда, заново паспорта перепечатывать?...

Самое печальное тут то, что этот Ованнисян является деканом университета и участвует в зомбировании молодого поколения Армении. Он делится реваншистскими мечтами не только с журналистами, но и со своими студентами. Неокрепшие умы армянской молодежи, глядя на реальную карту Армении, представляемую Пашиняном, вспоминают уроки декана-националиста, и в фантазиях рисуется совсем другая, мифическая карта - та, которая висит в аудиториях армянских университетов. И начинают думать, что да, не стоит заморачиваться на международно признанных границах, потому что "историческая родина" важнее реального государства, а прошлое важнее будущего. К сожалению, это не преувеличение. Когда студенты видят в аудиториях перед глазами "от моря до моря", из них вырастают вот такие вот ованнисяны.

Между тем, та карта Армении, к которой заставляет привыкать свое общество Никол Пашинян, есть единственно признанная. Армян всегда учили по совсем другим картам, и потому реальная Армения кажется им какой-то "неестественно" маленькой и "неправильной". Армянские студенты и не подозревают, что в реальности эта карта могла быть еще меньше, если бы в Азербайджане тоже учились по картам, отображающим историческую родину, только без кавычек. Потому что значительная часть нынешней Армении располагается на исконных азербайджанских землях. Не сомневаемся, что Эдгар Ованнисян прекрасно знает правду. Армянские историки копали очень глубоко, чтобы ликвидировать все следы реальной истории Армении, и знают, что к чему. Чтобы уничтожить след, его нужно сначала найти.

Так что, мы можем смело заявить, что для азербайджанской стороны в контексте исторической родины даже карта реальной Армении вызывает вопросы, мы уже не говорим о сотнях фальшивок, состряпанных такими вот ованнисянами.

Но мы реалисты и подходим ко всем вопросам с реалистичных позиций. Поэтому Азербайджан согласен с международно признанными границами Армении, поэтому он не пошел дальше в ноябре 2020 года. Международно признанные границы неприкосновенны, и учить армянскую молодежь, что это не так - преступление. Декан Ованнисян, видимо, совершенно не думает о будущем Армении, если рассчитывает, что она сможет просуществовать еще тридцать лет, оставаясь рассадником ненависти и сепаратизма. Не сможет. И всем дяденькам, рассчитывающим получить высокие посты после июня, советуем хорошо об этом подумать.

Непризнание границ реальной Армении означает по умолчанию непризнание законных границ ее соседей. Чем это чревато для этой страны в нынешних реалиях, не историку Ованнисяну объяснять.