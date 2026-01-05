Киранц как политический урок: где заканчиваются армянские мифы

Автор: Лейла Таривердиева

В предпоследний день 2025 года армянские СМИ сообщили о поездке премьер-министра Армении Никола Пашиняна вместе со спикером парламента Аленом Симоняном и группой граждан в приграничное с Азербайджаном село Киранц.

Это село в Тавушской области Армении, расположенное на участке государственной границы, где в мае 2024 года была осуществлена делимитация и демаркация. После установки последнего пограничного столба с армянской стороны начали строить стену. И построили. Это личное дело Армении - строить стены. Во всяком случае, если что и случится теперь в Киранце, никто не сможет обвинить в этом азербайджанских пограничников. Что там будет происходить за стеной, это нас не касается.

Пашинян уже возил в Киранц группу граждан из 50 представителей общественности в начале декабря. Армянский премьер старается сделать происходящее на границе с Азербайджаном достоянием как можно более широких слоев общественности, чтобы армяне смогли, наконец, осознать преимущества мира и легитимности границ. Чтобы они поняли, что их надуманный мирок изменился навсегда и от реалий никуда не деться. Большинство пока что этого не осознают, находясь на крючке у реваншистской пропаганды, которая уверяет армян, что пограничная стена в Киранце - это символ поражения и позора, а не легитимности. Армян стараются убедить, что вернувшиеся к Азербайджану территории, незаконно занимавшиеся в годы оккупации армянской стороной, "оккупированы", а не освобождены. Это, соответственно, бьет по репутации правительства, хотя его смирение с реалиями идет лишь на пользу Армении.

Со дня оккупации в 1993 году и до мая 2024 года жители Киранца жили иллюзиями, считая все вокруг собственностью Армении. Они строили дома, торговые точки, хозяйства на азербайджанской территории. Два поколения выросли, уверенно топча оккупированную землю соседа. Сегодняшние киранчата, как говорил один из идеологов армянского реваншизма, вообще не знают, как выглядят азербайджанцы. И, тем более, никто не рассказывал им, что их папочки пасут своих баранов на чужих пастбищах. Точнее, пасли. Их всегда учили, что повсюду одна сплошная Армения. Конечно, для многих жителей Киранца было тяжелым пробуждением, когда выяснилось, что тридцать лет занимали чужую землю.

Оппозиция старается играть на этой струне. И небезуспешно. Тема "оккупированных территорий" и якобы ущемленной армянской территориальной целостности также муссируется в СМИ, в соцсетях, выносится на обсуждения в международных организациях. И возникает парадокс: европейские структуры, никогда не требовавшие освобождения азербайджанских территорий, поднимают голоса за территориальную целостность Армении. Но самое печальное, что эта парадоксальная поддержка позволяет армянской оппозиции увереннее дурить массы.

Пашинян провел представителям общественности экскурсию, показал новопостроенную школу, реставрируемую церковь, строящиеся дома и даже фортификационные сооружения на границе и оружие пограничников. Армянский премьер чуть ли не на пальцах старался объяснить, что легитимность - это великое благо, приносящее безопасность, спокойствие и обеспечивающее права. "Я знаю, что нахожусь в месте, где никто в мире не оспаривает наше право на нахождение здесь, - заявил он. - Также важно понять, зачем мы едем в Киранц. Чтобы показать, что мы подразумеваем под Реальной Арменией: главным компонентом Реальной Армении является легитимность".

Так и есть. Тридцать лет армяне жили в условиях отсутствия легитимности в приграничных селах и на оккупированных территориях. Они получали от своих властей документы, обеспечивающие право собственности, однако все эти бумажки были по умолчанию аннулированы после войны 2020 года, и надуманная легитимность проживания армян на захваченных землях Азербайджана полностью улетучилась. Теперь же Пашинян пытается вернуть Армении легитимность, только уже на законных основаниях. И делается это в условиях серьезного сопротивления и противодействия внутри самой страны.

Тем не менее, процесс идет. Как заявил журналистам на пресс-конференции по итогам 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, работы по делимитации не приостанавливались и продолжаются. Комиссии обеих стран работают в интенсивном режиме. Глава МИД подчеркнул, что процесс не ограничивается лишь встречами. Делимитация - крайне сложный и многоэтапный процесс, включающий большое количество технических деталей. В целом, отметил Байрамов, достигнуто согласие по общему подходу. Оно заключается в том, что делимитация будет осуществляться с севера на юг. Процесс не будет разовым - он будет реализовываться поэтапно. Вопросы анклавных и эксклавных территорий также найдут свое решение, подчеркнул глава азербайджанской дипломатии.

Напомним, что 28 ноября в Габале под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении состоялась 12-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Это событие можно назвать историческим, так как впервые за годы независимости государственный деятель Армении легитимно посетил Азербайджан. Поездки официальных лиц из Еревана на оккупированные территории в годы конфликта не в счет, так как они были незаконными.

Следующая встреча госкомиссий, судя по всему, пройдет на территории Армении. Об этом говорилось ранее в сообщении Секретариата Госкомиссии Азербайджана. Эти планы подтвердил на пресс-конференции и Джейхун Байрамов.

Процесс идет. В середине декабря армянская и азербайджанская стороны провели осмотр границы в районе Зодского (Сеюдлю) золоторудного месторождения на территории Гегаркуникской области Армении. Осмотр подтвердил, что армянская сторона не проводит никаких работ на руднике до делимитации и установления четких границ в районе Зодского рудника. Журналисты отправились за разъяснениями к правительству, и вице-премьер Мгер Григорян, отвечая на вопрос о необходимости проведения референдума прежде, чем делимитировать границу, сдержанно объяснил, что работа регулируется армянским законодательством, а также ратифицированным парламентом регламентом совместной деятельности комиссий по делимитации Армении и Азербайджана. Он также объявил, что следующий этап делимитации может пройти вне очереди в Сюникской области, на участках, связанных с проектом TRIPP.

К вопросу о "референдуме". Задавший его журналист - не один такой особо одаренный. С подачи все той же оппозиции, в армянском обществе бытует мнение, что восстановление государственных границ должно проходить на основе народного волеизъявления. То есть армянский народ, а не международное право, должен решать, где следует чертить границу с Азербайджаном. Примечательно, что большинство до сих пор уверены, что "референдум" 35-летней давности в Ханкенди был легитимным, и тамошние армяне были вправе решать, отходить им к Армении вместе с чужими землями или не отходить.

Само собой разумеется, что вопрос делимитации границ народным вече не решается. По какую сторону границы жить, решают сами граждане, но где именно будет проходить граница, - это дело вне их компетенции. Границы между Азербайджаном и Арменией будут проходить по той линии, по которой они признаны ООН и закреплены международным правом. Мнение жителей того же Киранца в расчет не принимается. Они много протестовали, поджигаемые реваншистами, но это не дало результатов. Кто-то лишился дома, кто-то магазина, кто-то огорода. Да, можно было бы посочувствовать, если бы не одно обстоятельство - по сравнению с беспрецедентными потерями, понесенными азербайджанцами Армении и оккупированных территорий, эти их дома и магазины - просто капля в океане.

В первые послевоенные годы Никол Пашинян сам пытался торговаться с Баку в вопросе азербайджанских эксклавов, выдвигая какие-то встречные требования. В той ситуации родился забавный миф о "31 оккупированном армянском селе", на которые Ереван собирался обменивать эксклавы Азербайджана. Ничего не вышло. Говоря словами известного персонажа, торг тут неуместен. Никаких обменов, никаких уступок. Более того, Баку потребовал незамедлительного возвращения четырех из восьми эксклавных сел, указав, что этот вопрос не увязан с общей темой делимитации. И очень скоро разговоры о "31 оккупированном селе" исчезли из официальной повестки Еревана. Вместо них Никол Пашинян вооружился вырезанным из картона макетом карты Армении в ее точных международно признанных границах.

19 апреля 2024 года комиссии по делимитации согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейрамли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Гызыл Гаджилы (Азербайджан), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной границей, существовавшей на момент распада СССР. В начале июня того же года Армения и Азербайджан объявили о завершении первого этапа делимитации. На первом этапе был делимитирован 12,6-километровый участок границы между Тавушским и Товузским районами двух республик.

За эти два месяца в Киранце кипели страсти. Именно с событий вокруг этого села начал свой "славный" путь поп-мошенник Баграт Галстанян, сегодня отдыхающий за решеткой. Жители села пожилого возраста, те, что участвовали в оккупации Хейрамли и считали, что завоевали право жить на захваченной земле, за которую погибали их "герои", требовали оставить границу там, где она была тридцать лет. "Не отдадим, и все тут", - заявляли они грозно, позируя перед камерами иностранных и местных журналистов. Руководители общины ездили в Ереван с какими-то предложениями, но там их слушать не стали. Старосте села там показали ту самую правильную карту Армении с дырочками на месте азербайджанских эксклавов. Староста вернулся ни с чем и ушел с поста. Он ничего не мог сделать для бьющегося в истерике населения. Потому что все имеет свою цену. Не надо было строить школу в 50 метрах от оккупированного азербайджанского села, да еще после 44-дневной войны, когда расклад сил был уже совершенно ясен. Не нужно было засеивать поля и огороды на чужой территории. Не надо было селиться в домах изгнанных и убитых азербайджанцев. Побоялись бы хотя бы международного права. Когда наступает время "х", оно становится очень убедительной силой и оружием, против которого нет спасения. И Азербайджан им воспользовался, когда это время наступило.

После организованного Николом Пашиняном предновогоднего тура для представителей общественности в пограничный Киранц, оппозиционные СМИ с новой силой ополчились на премьер-министра. Политика, стремящегося дать Армении реальное будущее, заклеймили и распяли. А армянам пообещали новых "потерь" в наступившем году. Пожелаем Николу Воваевичу терпения и сил, чтобы пройти то, что его ждет впереди. По мере продвижения мирного процесса будет обостряться и противодействие националистических сил.

И все же, на 2026 год в Азербайджане питают определенные надежды. На шестой год после окончания карабахского конфликта пора бы начинать двигаться дальше.