В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Геологическая служба США.
По данным ведомства, в городе Гераш было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
