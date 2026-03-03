В Иране произошло землетрясение

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию Геологическая служба США.

По данным ведомства, в городе Гераш было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.