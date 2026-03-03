Израиль ударил по офису Пезешкиана

Израиль нанес удар по офису президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как передает Day.Az, об этом заявила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Отмечается, что израильские военные провели новую серию авиаударов по территории Ирана. В ходе операции были атакованы офис президента страны, а также объекты Высшего совета национальной безопасности.

Кроме того, по данным израильской стороны, удары были нанесены и по другим ключевым объектам инфраструктуры, связанным с действующим режимом.

Подробности о последствиях атак на данный момент не уточняются.