Убит и.о. министра обороны Израиля
Назначенный вчера министр обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза убит.
Как передает Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ, близкие к КСИР.
Информацию также распространил 12-й Канал Израиля.
Генерал Маджид ибн аль-Реза вчера был назначен исполняющим обязанности министра обороны Ирана, сообщала канцелярия президента ИРИ.
Его предшественник, Азиз Насирзаде, погиб 28 февраля 2026 года - в первый день начала кампании Израиля и США против Ирана.
Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.
В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.
Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.
