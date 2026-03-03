В Азербайджане объявлено "желтое" предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах с полудня 4 марта до утра 5 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на службу, в соответствии с желтым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязани, Нефтчале, Сальяне, Ширване, Сабирабаде, Гаджигабуле, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Газахе, Агстафе, Товузе, Гяндже, Дашкесане, Гядабее, Геранбое, Нафталане, Евлахе, Тертере, Барде и Мингячевире будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 метра в секунду.

