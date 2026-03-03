Реализуемые проекты имеют очень важный экологический аспект

Экспорт энергоносителей из региона в различных направлениях также является важной частью нашей "зеленой" политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

По его словам, "зеленая" энергетика опирается на три основных столпа. "Первый - это энергетическая безопасность, конечно же, экономические выгоды, а также экологическая устойчивость. Развивая азербайджанские проекты в области "зеленой" энергетики и планируя экспорт этой энергии на европейский континент, мы, прежде всего, обеспечиваем энергетическую безопасность нашей страны, а также соседних стран и европейских партнеров. Конечно, как я уже говорил, эти проекты также экономически выгодны для всех наших партнеров, включая партнеров по Европейскому союзу.

Эти проекты также имеют очень важный экологический аспект. Благодаря всем программам, которые мы реализуем в этой области, мы вносим значительный вклад в экологическую безопасность - как собственную, так и наших партнеров", - отметил министр.