Южный газовый коридор продолжает играть решающую роль в энергетической безопасности Европы

Южный газовый коридор продолжает играть решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и в усилиях по диверсификации поставок, внося значительный вклад в повышение устойчивости энергетических систем региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный секретарь Министерства экономики Хорватии Ведран Шпехар на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Шпехар отметил, что Хорватия высоко ценит конструктивные энергетические партнерства, включая сотрудничество с Азербайджаном. Эти партнерства способствуют обеспечению стабильных и диверсифицированных поставок газа как для национальных, так и для региональных рынков.

"Смотря в будущее, Хорватия признает продолжающееся стратегическое значение Южного газового коридора в изменяющемся энергетическом ландшафте Европы. По мере перехода к низкоуглеродному будущему природный газ продолжит играть ключевую роль в обеспечении безопасной, сбалансированной и стабильной работы энергетических систем", - подчеркнул Шпехар.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошел первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.