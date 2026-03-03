Албания имеет благоприятные условия для доступа к природному газу через TAP

Албания находится в благоприятном положении для доступа к поставкам природного газа через Трансадриатический газопровод (TAP).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Эрлинд Суло на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

"Это открывает возможность удовлетворять внутренние потребности в энергии, снизить зависимость от электроэнергии как единственного источника, а также сделать энергоресурсы более доступными и экономичными для домохозяйств, бизнеса и промышленности. Мы приняли решение работать в этом направлении по двум параллельным проектам. Первый - это возрождение Влорской теплоэлектростанции (ТЭЦ), реализуемой как интегрированный проект, соединенный с выходной точкой TAP и плавучим СПГ-терминалом. Второй проект - газификация Корчи, одного из основных городов Албании", - сказал он.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошел первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.