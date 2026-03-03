Катар остановил добычу газа на объектах

Власти Катара приняли решение приостановить добычу газа на некоторых объектах в качестве меры предосторожности на фоне ударов Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель МИД Катара.

По его словам, "ведется работа по обеспечению безопасности объектов и непрерывности операций в соответствии с высочайшими стандартами".

Помимо этого, сообщается, что Qatar Energy прекратит производство некоторых продуктов переработки и сбыта.

"В дополнение к решению QatarEnergy прекратить производство СПГ и сопутствующих продуктов, QatarEnergy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая мочевину, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты", - говорится в сообщении.