Женская сборная Азербайджана сыграет против Северной Македонии

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу начнет свою кампанию в квалификационном турнире чемпионата мира 2027 года. Национальная команда, возглавляемая главным тренером Сиасетом Аскеровым, проведет первый матч в группе 3 Лиги C, где ее соперником станет сборная Северной Македонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на столичном стадионе "Далга Арена" и начнется в 15:00.

Отметим, что для обслуживания этого матча назначена полностью женская бригада арбитров из Польши. Главным судьей встречи станет Анна Адамска, которой будут помогать линейные судьи Юлия Букарович и Ангелика Новак. Функцию четвертого арбитра будет выполнять Михалина Дякув. Этот поединок станет важным экзаменом для азербайджанских футболисток, которые постараются удачно стартовать в группе и заложить фундамент для успешного выступления в отборочном цикле.