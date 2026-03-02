Война, происходящая в Иране, может не пройти бесследно для государств региона не только в военном, но и в экономическом плане.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в социальной сети член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов.

Какое влияние может оказать война на экономику Азербайджана?

Парламентарий напомнил, что товарооборот между Азербайджаном и Ираном в 2025 году незначительно изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 644 миллиона долларов. В 2024 году этот показатель равнялся 647 миллионам долларов. Хотя цифры свидетельствуют о том, что торговые связи между странами не выражаются малыми показателями, структура оборота производит иное впечатление:

"Так, значительная часть товарооборота приходится на импорт из Ирана. В 2025 году из общего объема в 644 миллиона долларов 624 миллиона сформированы за счет импорта из Ирана. То есть лишь 3 процента общего товарооборота составляет экспорт Азербайджана в Иран. Экспорт Азербайджана в Иран составил всего 20 миллионов долларов. Это означает, что в прошлом году в торговле с Ираном у нас образовалось отрицательное сальдо в размере 604 миллионов долларов.

Следовательно, в торговых отношениях с Ираном на протяжении лет у нас сохраняется отрицательное сальдо. То есть Иран получает больше выгоды от торговых связей с Азербайджаном. Это означает, что если технические трудности в торговле с Ираном продолжатся, это не окажет какого-либо особого влияния на экспорт Азербайджана.

Статистический анализ по годам показывает, что в торговле между двумя странами доминирует иранский импорт. Доля Ирана в общем экспорте Азербайджана даже в абсолютных цифрах незначительна. Экспорт приносит стране валюту, тогда как импорт приводит к ее оттоку".

Что касается возможных последствий, то они могут проявиться в сокращении импорта из Ирана. В Азербайджан из Ирана ввозятся строительные материалы, сельскохозяйственная продукция, а также сухофрукты, продукция легкой промышленности, в частности промышленные товары бытового назначения".

Как последние события в Иране могут повлиять на потребительский рынок Азербайджана?

Депутат подчеркнул, что если экспортные возможности Ирана будут ограничены в течение более длительного периода, то могут возникнуть трудности с поставками ряда товаров, производимых в южной соседней стране:

"Так, в 2025 году Азербайджан импортировал из Ирана апельсины, свежие или сушеные (14,3 миллиона долларов), картофель (13,6 миллиона долларов), пищевую соль, пригодную для употребления, йодированные продукты (11,8 миллиона долларов), баклажаны (9,4 миллиона долларов), печенье (8,8 миллиона долларов), сливочное масло (8,7 миллиона долларов), перец, включая плоды видов capsicum или pimenta (8,3 миллиона долларов), финики, свежие или сушеные (6,4 миллиона долларов), лук (6,1 миллиона долларов), морковь (5,7 миллиона долларов), капусту (4,5 миллиона долларов), сыр (4,1 миллиона долларов), киви (3,1 миллиона долларов) и другие продовольственные товары.

Наряду с этим, основная нагрузка в импорте приходится на строительную и промышленную продукцию. За указанный период из Ирана были импортированы азот (84,8 миллиона долларов), аргон (48,7 миллиона долларов), гранулы, крошка и порошок мрамора (20,1 миллиона долларов), гранулы, крошка и порошок памятниковых и строительных камней (18,9 миллиона долларов), природный сульфат бария (12,5 миллиона долларов), белый портландцемент (9,7 миллиона долларов), гипохлориты, хлориты и гипобромиты (6,9 миллиона долларов), динатрий карбонат (5,8 миллиона долларов) и другие непродовольственные товары.

По сравнению с продовольственными товарами, промышленные и строительные товары импортируются на более значительные суммы. Разумеется, импортируемая продукция относится к товарам с относительно более низкой ценой. В этом контексте, особенно по продовольственным товарам, существует необходимость в более оперативной диверсификации импорта.

В случае сокращения импорта из Ирана это не окажет существенного влияния на баланс потребительского рынка Азербайджана. На долю Ирана приходится всего 1,3 процента внешнеторгового оборота Азербайджана. В 2025 году 2,6 процента нашего годового импорта сформированы за счет Ирана.

Чтобы не допустить роста цен на импортируемые из Ирана товары, особенно продовольственные, необходимо в кратчайшие сроки заменить их поставками с альтернативных рынков. Разумеется, это также будет зависеть от продолжительности войны. Вместе с тем на фоне происходящих в регионе событий приоритетность диверсификации импортных рынков продовольствия и минимизации зависимости от импорта возрастает еще больше".