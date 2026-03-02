Посол Ирана поблагодарил Азербайджан

Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу выразил благодарность государству и народу Азербайджана за соболезнования и поддержку Ирана на фоне текущих событий на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на пресс-конференции в Баку, М. Демирчилу отметил, что установлена тесная координация между двумя странами на высоком уровне.

"В ходе телефонного разговора между министрами иностранных дел азербайджанская сторона подчеркнула, что никакие атаки против Ирана с территории страны допущены не будут", - отметил он.

Посол добавил, что Иран в настоящее время, используя свои законные права, осуществляет военные удары.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.