Турция усилила меры безопасности на границе с Ираном на фоне резкого скачка напряженности в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на турецкую газету Milliyet, военнослужащие ВС Турции патрулируют 560-километровую сухопутную границу с Ираном на случай волн нелегальной миграции, передает Day.Az.

Издание пишет, что активная и пассивная система защиты турецко-иранской госграницы состоит из 25 различных элементов, которые уже активированы.

Турецкая газета перечисляет две причины, по которым в Анкаре не ожидают ракетных ударов со стороны Ирана.

"Во-первых, на территории Турции нет американских баз. Авиабаза "Инджирлик" в Адане подчиняется командованию ВВС Турции, а самолеты ВВС США дислоцируются там с разрешения Анкары. В то же время радиолокационная станция "Кюреджик" в Малатье относится к силам НАТО.

Во-вторых, ракетный удар по Турции станет ударом по Североатлантическому Альянсу, что задействует соответствующий механизм НАТО", - поясняет газета, напоминая при этом о наличии в Турции отечественных систем ПВО Hisar и Siper, а также российского комплекса С-400.