https://news.day.az/world/1819092.html Иран нанес ракетные удары по авиабазе Рамат-Давид и Минобороны Израиля Иранские Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявили о ракетных ударах по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля и по зданию Министерства обороны еврейского государства. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Jazeera.
По данным телеканала, в заявлении КСИР говорится: "Иран нанес ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид и Министерству обороны Израиля".
Кроме того, КСИР объявил о запуске нескольких ракет по объектам военно-промышленного комплекса в городах Ашдод и Бейт-Шемеш.
