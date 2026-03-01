Иран нанес ракетные удары по авиабазе Рамат-Давид и Минобороны Израиля

Иранские Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявили о ракетных ударах по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля и по зданию Министерства обороны еврейского государства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, в заявлении КСИР говорится: "Иран нанес ракетный удар по авиабазе Рамат-Давид и Министерству обороны Израиля".

Кроме того, КСИР объявил о запуске нескольких ракет по объектам военно-промышленного комплекса в городах Ашдод и Бейт-Шемеш.