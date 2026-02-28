В Боливии разбился самолет, перевозивший деньги

В ходе крушения самолета Hercules ВВС Боливии погибли 15 человек и не менее 30 человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение. Самолет перевозил новые банкноты для местного Центробанка, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

После крушения самолета главнокомандующий ВВС Боливии Серхио Лора сообщил, что шесть членов экипажа выжили, но получили ранения, а двое пропали без вести. Сейчас их разыскивают.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на дорогу, из-за чего и произошла авария с участием автотранспорта. Он перевозил еще не зарегистрированные купюры, которые вылетели наружу. Их начали собирать местные жители, полиция в ответ попыталась разогнать людей водой из пожарных шлангов и слезоточивым газом.

Крушение судна произошло около 18:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). Минздрав Боливии сообщил, что на место происшествия направили девять машин скорой помощи. Свидетелей трагедии попросили не приближаться к месту происшествия, чтобы собрать выпавшие деньги. Власти подчеркивали, что купюры недействительны.