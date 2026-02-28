Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Москве

На юго-западе Москвы один человек пострадал в результате взрыва в квартире жилого дома, сообщили ТАСС в оперативных службах, передает Day.Az.

"На кухне в квартире жилого дома по улице Кадырова в Москве произошел взрыв. Предварительно, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Квартира, в которой произошло ЧП, находится на 16-м этаже. Дом не газифицирован. Взрывом выбило стекла в трех окнах. Пожара не последовало.

Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии участка улицы Кадырова, где произошел взрыв.

"Движение по ул. Кадырова на участке от 4 до 8 дома перекрыто на время работы экстренных служб", - написал департамент в своем Telegram-канале.

Позже в оперативных службах уточнили, что в доме взорвался газовый баллон, применяемый при монтаже натяжных потолков.