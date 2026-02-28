Последние данные об операции Пакистана против Талибана

Пакистан обнародовал последние данные об операции "Ghazab lil-Haq" против движения "Талибан".

Как передает Day.Az, об этом написал пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по вопросам внешних медиа Мушарраф Заиди на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в течение дня продолжались действия, направленные на устранение террористической угрозы, исходящей с территории Афганистана.

Заиди отметил, что подтверждена ликвидация в общей сложности 297 членов афганского "Талибана", более 450 человек получили ранения.

Он также сообщил, что были уничтожены 89 постов "Талибана", еще 18 постов взяты под контроль. Кроме того, выведены из строя 135 танков и бронетранспортёров, принадлежащих режиму "Талибана".

Пресс-секретарь добавил, что по 29 объектам на территории Афганистана были нанесены авиаудары.

Напомним, ранее Пакистан объявил о начале операции под названием "Ghazab lil-Haq" против находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан".

Сообщается, что Военно-воздушные силы Пакистана нанесли авиаудары по военным объектам в Кабуле, Кандагаре и провинции Пактия.

Политическое руководство Пакистана выразило поддержку армии. Президент Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шариф, а также лидеры оппозиции выступили с заявлениями в поддержку военной операции.