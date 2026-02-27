Экс-премьер Британии стал советником Зеленского

Бывший премьер Великобритании Риши Сунак принял неоплачиваемую должность в Международном консультативном совете президента Украины Володимира Зеленского по вопросам экономического восстановления.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание The Independent, бывший премьер начал консультировать украинское правительство по вопросам экономического восстановления, поскольку страна стремится восстановить энергетический сектор к следующей зиме.

Ожидается, что консультативный совет предоставит группу экспертов для консультирования как Зеленского, так и его экономического советника, бывшего вице-премьера Канады Христы Фриланд.

Как отмечает издание, Сунак сказал, что для него было честью поддерживать Украину на посту премьер-министра.

"Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике. Поэтому я очень рад присоединиться к международной группе, которая консультирует президента Зеленского по вопросам экономического восстановления. Я уверен, что Украина - с ее человеческим капиталом, природными ресурсами и культурой инноваций - может стать одной из самых динамичных экономик Европы", - добавил он.