Трамп выступил с заявлением по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен Ираном, но в пятницу ожидаются новые переговоры по ядерной программе Тегерана.

Как передает Day.Az, об сообщает Reuters.

По словам американского лидера, он хочет заключить сделку, но вновь подчеркнул, что Тегеран не может обладать ядерным оружием.

"Иран не произносит заветные слова: "Нет ядерному оружию"", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о применении военной силы против Ирана, президент США заявил: "Я не хочу этого, но иногда приходится. В Иране может произойти смена режима, а может и нет".

По словам источника Reuters, в пятницу Оман направил своего министра иностранных дел в Вашингтон для обсуждения этого вопроса с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.