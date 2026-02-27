Казахстан призвал своих граждан покинуть территорию Ирана

На фоне продолжающейся напряжённости вокруг Ирана, Казахстан рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Иран до стабилизации ситуации.

Как передает Day.Az, об этом информирует издание Tengri News.

В заявлении министерства отмечается, что гражданам Казахстана, находящимся в Иране, рекомендуется покинуть страну, соблюдать усиленные меры безопасности, быть внимательными и осторожными, следить за новостями и строго соблюдать рекомендации местных властей.

Кроме того, МИД Казахстана призвал своих граждан учитывать возможные резкие обострения ситуации при планировании поездок в страны Ближнего Востока.

Также подчёркивается, что дипломатические представительства Казахстана в Иране работают в обычном режиме.