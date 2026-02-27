Азербайджан и Туркменистан обсудили расширение сотрудничества

27 февраля 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел, в ходе встречи с удовлетворением было отмечено динамичное развитие политического диалога в направлении дальнейшего укрепления дружественных и братских отношений между двумя странами, подчеркнута важность визитов и контактов на высшем и высоком уровнях. В этом контексте были отмечены состоявшиеся в прошлом году визиты Президента Ильхама Алиева в Туркменистан и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, а также достигнутые по их итогам результаты.

В ходе встречи были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в соответствии с характером стратегического партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта и логистики, в том числе взаимодействия на Каспийском море, а также в гуманитарной и культурной областях, обсуждены перспективы дальнейшего развития связей.

В этом контексте подчеркнута важная роль Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах в развитии двусторонних отношений. Отмечено значение проведения в прошлом году Дней культуры Туркменистана в Азербайджане, а в текущем году - Дней культуры Азербайджана в Туркменистане. Наряду с этим, обращено внимание на важность популяризации общих ценностей, таких как ковроткачество и коневодство.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, подчеркнута значимость дальнейшего развития сотрудничества в рамках многосторонних платформ. Была выражена уверенность в том, что исторически сложившиеся традиционные отношения дружбы и братства между народами будут и впредь развиваться на основе партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день прошли очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Туркменистана.

Азербайджанскую сторону на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, туркменскую - заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов.