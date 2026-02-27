Британия эвакуировала своих дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране из-за угрозы военного конфликта в регионе. Об этом сообщает на сайте правительство Соединенного Королевства, передает Day.Az.

Там назвали этот шаг превентивной мерой и отметили, что посольство продолжает работу в удаленном режиме.

"Поддержка со стороны правительства Великобритании в Иране крайне ограничена. В чрезвычайных ситуациях личная консульская помощь будет невозможна", - говорится в пресс-релизе.

В заявлении подчеркивается, что МИД страны не рекомендует совершать поездки в Исламскую Республику.