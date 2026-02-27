На Сарсангском водохранилище начинаются ремонтно-восстановительные работы стоимостью около 16 миллионов манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Единый интернет-портал государственных закупок. Отмечается, что подведомственное Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов Управление строящихся объектов завершило соответствующие процедуры.

Работы по ремонту и восстановлению водохранилища поручены ООО "Hidro İnşaat Servis", с которым подписан договор.

Согласно контракту, реализация проекта обойдется в 15,973 миллиона манатов.

Ранее Управление строящихся объектов объявляло тендер на проведение ремонтных работ на Сарсангском водохранилище.

Сарсангское водохранилище расположено на реке Тертерчай - одной из самых полноводных рек Азербайджана. Его общий объем составляет 560 миллионов кубометров, что делает его крупнейшим водоемом Карабахского экономического района. Высота плотины - 125 метров, длина - 555 метров, ширина - 10,2 метра.

Через Сарсангское водохранилище осуществляется орошение более 96 тысяч гектаров земель в Бардинском, Тертерском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском и Геранбойском районах. На плотине также построена гидроэлектростанция общей мощностью 50 мегаватт.