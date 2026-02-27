https://news.day.az/society/1818852.html Момент землетрясения в Шамахы попал на камеры наблюдения в школе - ВИДЕО В Шамахы учащиеся оказались в классе во время землетрясения. Как передает Day.Az, момент был зафиксирован камерами в учебном кабинете. Представляем вашему вниманию данные кадры. Напомним, что сегодня в Шамахинском районе Азербайджана прозошли несколько землетрясений. Первые сильные толчки пришлись на в 15:52 по местному времени.
Момент землетрясения в Шамахы попал на камеры наблюдения в школе - ВИДЕО
В Шамахы учащиеся оказались в классе во время землетрясения.
Как передает Day.Az, момент был зафиксирован камерами в учебном кабинете.
Представляем вашему вниманию данные кадры.
Напомним, что сегодня в Шамахинском районе Азербайджана прозошли несколько землетрясений. Первые сильные толчки пришлись на в 15:52 по местному времени. Магнитуда составила 4,7. Второе произошло в 16:05 с магнитудой 3,3. Подземные толчки продолжись и позже, в 19:12, началось третье землетрясение.
