Момент землетрясения в Шамахы попал на камеры наблюдения в школе

В Шамахы учащиеся оказались в классе во время землетрясения.

Как передает Day.Az, момент был зафиксирован камерами в учебном кабинете.

Представляем вашему вниманию данные кадры.

Напомним, что сегодня в Шамахинском районе Азербайджана прозошли несколько землетрясений. Первые сильные толчки пришлись на в 15:52 по местному времени. Магнитуда составила 4,7. Второе произошло в 16:05 с магнитудой 3,3. Подземные толчки продолжись и позже, в 19:12, началось третье землетрясение.