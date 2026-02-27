Азербайджанец, установивший рекорд Гиннеса, найден мертвым

В море обнаружено тело жителя Лянкяранского района.

Как передает Day.Az, им оказался уроженец села Ашагы Нюведи Алескер Гасанзаде, являвшийся рекордсменом Книги Гиннеса.

Гасанзаде являлся победителем спортивных соревнований, проходивших в российской Москве. В семилетнем возрасте он установил мировой рекорд, выполнив 3 000 сгибаний туловища из положения лежа на спине (упражнение на пресс - ред.) за 1 час 44 минуты 25 секунд.

Тем самым А.Гасанзаде стал первым ребенком в мире, внесенным в Книгу рекордов Гиннесса. Юный спортсмен был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета по регистрации рекордов планеты.

Он также был зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса в качестве почетного члена.

Причины смерти устанавливаются. Тело передано по назначению.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.