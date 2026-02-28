https://news.day.az/sport/1818856.html Стали известны соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу Сегодня прошла жеребьевка финального этапа чемпионата Европы по мини-футболу, передает Day.Az. Согласно информации, по ее итогам действующий чемпион мира - сборная Азербайджана - попала в группу F. В ней азербайджанская команда сыграет со сборными Франции, Италии и Австрии.
Стали известны соперники сборной Азербайджана на чемпионате Европы по мини-футболу
Сегодня прошла жеребьевка финального этапа чемпионата Европы по мини-футболу, передает Day.Az.
Согласно информации, по ее итогам действующий чемпион мира - сборная Азербайджана - попала в группу F.
В ней азербайджанская команда сыграет со сборными Франции, Италии и Австрии.
Отметим, что финальный этап чемпионата пройдет 27 мая в столице Словакии - Братиславе. Финальный матч турнира состоится 4 июня.
