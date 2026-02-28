В Милане сошел с рельсов трамвай, десятки раненых

В итальянском городе Милан два человека погибли и около 40 получили ранения в результате схода трамвая с рельсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, авария произошла на улице Витторио Венето в центре города.

Трамвай, движущийся на высокой скорости, сошёл с рельсов и врезался в витрину одного из магазинов.

По данному инциденту проводится расследование.