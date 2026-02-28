Ваши деньги могут быть украдены

Министерство внутренних дел Азербайджана вновь обратилось к гражданам с призывом быть внимательными к случаям кибермошенничества и с осторожностью относиться к звонкам и сообщениям, поступающим с неизвестных номеров.

Как сообщает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба МВД.

Отмечается, что даже кратковременная потеря бдительности может привести к утрате денежных средств и захвату личных данных.

Подчеркивается, что требования предоставить данные банковской карты, пароли и другую конфиденциальную информацию со стороны лиц, представляющихся сотрудниками банков, а также обещания высокой прибыли за короткий срок являются признаками мошенничества.

"Данные банковской карты, включая PIN-код и другую секретную информацию, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам. Следует помнить, что ни один банк или финансовая организация не запрашивает такие сведения по телефону или через сообщения.

Также необходимо проявлять особую осторожность при звонках, поступающих через приложение WhatsApp. Не следует доверять лицам, которые, представляясь сотрудниками банка, требуют данные карты через WhatsApp - это мошенники.

Кроме того, переход по неизвестным ссылкам, отправленным в социальных сетях, может привести к краже личных и финансовых данных. Поэтому во время звонков, совершаемых якобы от имени "технической поддержки", перед предоставлением какой-либо информации необходимо обязательно убедиться в надежности собеседника.

В случае возникновения риска рекомендуется незамедлительно сообщить в полицию и обслуживающий банк.

Не стоит забывать, что кибербезопасность - ответственность каждого гражданина. Будьте бдительны к мошенничеству. Личные данные - это ключ, не передавайте его другим", - говорится в обращении.