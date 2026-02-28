МИД Азербайджана призвал граждан покинуть Иран

С учетом обострения ситуации с безопасностью в Исламской Республике Иран, гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в Иран.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

При этом граждан, которые уже находятся на территории Ирана, ведомство призывает в зависимости от их местоположения покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции.

"Также гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, следовать указаниям местных властей и регулярно отслеживать официальные источники информации", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что в случае чрезвычайной ситуации гражданам следует обращаться в Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран или в Генеральное консульство в городе Тебриз по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Иране

E-mail: [email protected]

Тел.: +98 905 523 01 07

Тел.: +98 901 884 55 31

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе

E-mail: [email protected]

Тел.: +98 901 414 31 57

Тел.: +98 935 317 21 01

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.