Стали известны цели ударов Израиля по Ирану

Израиль наносит удары по установленным заранее целям.

Как передает Day.Az, об этом сообщает израильский телеканал "Channel 12" со ссылкой на источники.

"Сегодняшние удары по Ирану были нанесены по домам министров и военачальников, объектам Министерства обороны и разведки, президентской резиденции и другим целям", - отметил телеканал.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.