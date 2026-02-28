https://news.day.az/world/1818891.html Израиль нанес удар по Тегерану - минобороны - ФОТО - ВИДЕО Министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанёс превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ожидается ракетно-дроновая атака на Израиль в ближайшее время.
Израиль нанес удар по Тегерану - минобороны - ФОТО - ВИДЕО
Министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ожидается ракетно-дроновая атака на Израиль в ближайшее время.
Ицхак Катц объявил о введении общенационального чрезвычайного положения и призвал население следовать указаниям Командования тыла и оставаться в защищенных зонах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре