Израиль нанес удар по Тегерану

Министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ожидается ракетно-дроновая атака на Израиль в ближайшее время.

Ицхак Катц объявил о введении общенационального чрезвычайного положения и призвал население следовать указаниям Командования тыла и оставаться в защищенных зонах.