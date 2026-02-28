https://news.day.az/world/1818900.html Израиль нанес удар по резиденции президента Ирана - СМИ К настоящему моменту атаковано около 30 целей по всей территории Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщают израильские СМИ. Отмечается, что целями удара стали резиденция иранского президента Масуда Пезешкиана, а также штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Израиль нанес удар по резиденции президента Ирана - СМИ
К настоящему моменту атаковано около 30 целей по всей территории Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщают израильские СМИ.
Отмечается, что целями удара стали резиденция иранского президента Масуда Пезешкиана, а также штаб разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее мы сообщали, что Израиль нанес превентивный удар по Тегерану, чтобы устранить угрозы для государства.
