Началась масштабная волна кибератак на иранские интернет-сайты

Одновременно с атакой США и Израиля против Ирана, началась масштабная волна кибератак.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, целями этих атак стали ряд важных новостных агентств и платформ.

По полученной информации, были взломаны сайты новостных агентств ИРНА и ИСНА.

Также поступают сообщения о сбоях в работе популярных и широко используемых приложений в иранском интернет-пространстве.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.