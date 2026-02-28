Два международных рейса сели в Баку на фоне обострения ситуации в Иране и Израиле

В связи с ограничениями, введенными в региональном воздушном пространстве, капитаны воздушных судов авиакомпании "Flydubai", выполнявших рейсы по маршрутам Казань-Дубай и Москва-Дубай, обратились с запросом на посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, рейс Казань-Дубай совершил посадку в 11:25 по местному времени, рейс Москва-Дубай - в 11:43 по местному времени.

"В обоих случаях безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена. Посадка и последующие операционные процессы были выполнены в соответствии с действующими международными авиационными стандартами и требованиями безопасности.

Операционная инфраструктура Международного аэропорта Гейдар Алиев полностью готова к приёму альтернативных и транзитных рейсов и продолжает эффективно выполнять функцию надежного запасного аэродрома в региональной системе воздушного транспорта", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана.