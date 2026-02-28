Рейс Абу-Даби-Баку вернулся в аэропорт вылета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Рейс ADY 730 по маршруту Абу-Даби-Баку авиакомпании Air Arabia Abu Dhabi был возвращен капитаном самолета из-за закрытия воздушного пространства.

Как сообщили Day.Az в бакинском аэропорту, в соответствии с решением рейс вернулся в свой базовый аэропорт - Международный аэропорт Абу-Даби.

"Решение было принято исходя из принципа приоритетности безопасности полетов", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что рейс Баку-Тель-Авив авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вернулся в Баку из-за закрытия воздушного пространства Израиля. Кроме того, рейсы J2-011 Баку-Дубай и J2-1091 Баку-Джидда авиакомпании AZAL также вернулись в Баку в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Напомним, что ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана.