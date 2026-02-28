Турецкие авиалинии отменили рейсы в 10 стран

Авиакомпания "Турецкие авиалинии" (THY) отменила рейсы в 10 стран.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь THY Яхья Устюн заявил, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда стран рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию приостановлены до 2 марта 2026 года.

"Рейсы в направлении Катара, Кувейта, Бахрейна, Объединённых Арабских Эмиратов и Омана, запланированные на 28 февраля 2026 года, отменены. Ситуация в воздушном пространстве внимательно отслеживается, и возможны дополнительные отмены рейсов", - отмечается в сообщении.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.