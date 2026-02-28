Армия обороны Израиля опубликовала кадры атак на Иран

Армия обороны Израиля опубликовала видеозапись атак на Иран.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в рамках операции "Рычащий лев" ЦАХАЛ, по указанию разведывательных служб, нанесла удары по сотням иранских военных целей, включая ракетные установки в западном Иране.

Наряду с ударами ВВС Израиля в Иране, система противовоздушной обороны в настоящее время выявляет и перехватывает угрозы, исходящие из Ирана в сторону государства Израиль.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.