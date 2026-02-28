В Израиле объявлено чрезвычайное положение на всей территории страны на фоне предупреждений о возможных ракетных и беспилотных ударах со стороны Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, в стране закрыты школы и большинство рабочих мест, запрещены массовые мероприятия и публичные собрания. Власти призвали граждан строго соблюдать указания служб безопасности.

По данным официальных источников, начат массовый призыв резервистов - речь идет о десятках тысяч военнообязанных. Параллельно медицинские учреждения переводят пациентов в подземные помещения для обеспечения их безопасности.

Полиция также обратилась к населению с рекомендацией воздержаться от поездок без острой необходимости и по возможности оставаться дома.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.