В Дубае закрыли все аэропорты

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC) остановлена на неопределенный срок. Об этом компания-оператор Dubai Airports сообщила в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

Как пишет The New York Times, крупнейшие авиакомпании Турции, которые часто обслуживают пассажиров, следующих транзитом в страны Ближнего Востока и обратно, отменили рейсы по всему региону. Turkish Airlines объявила, что до 2 марта не будет выполнять рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию. Полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и Оман приостановлены 28 февраля, сообщили в компании. Pegasus Airlines также объявила об аналогичных отменах.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.