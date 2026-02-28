На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем в города Дубай и Абу-Даби Объединённых Арабских Эмиратов были выпущены несколько баллистических ракет из Ирана, которые были нейтрализованы системой противовоздушной обороны.

Как сообщает Day.Az, обломки одной из ракет упали на жилой район, в результате чего погиб один человек, предположительно гражданин одной из стран Азии.

Министерство обороны ОАЭ выпустило официальное заявление по поводу ракетных атак: "Нанесенный удар является явным нарушением национального суверенитета и международного права. ОАЭ полностью оставляет за собой право принять все необходимые меры для отражения этой эскалации, защиты своей территории, граждан и жителей, а также обеспечения своего суверенитета, безопасности и стабильности".

Отметим, что в обоих городах, на которые были запущены ракеты, расположены военные базы США.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.